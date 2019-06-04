Вже відкрилися та працюють перші зміни літніх таборів при школах Дніпра

Учнів молодших класів чекає веселий та корисний відпочинок! Одночасно запрацював і муніципальний табір для працівників комунальної сфери та пенсіонерів.

Із запальної рУхівки розпочинається день в літньому таборі тридцять третьої школи Дніпра. Потім – квест. Англійською мовою, щоб поєднати цікаве та корисне. Діти – у захваті! Дітям тут сумувати дійсно не дають. Для малечі працюють кілька цікавих гуртків – “Хеппі інгліш”, “Юні інформатики” та “Веселі нотки”. Також для школярів проводять різні майстер-класи, до яких долучають і батьків. Сьогодні, наприклад, мама другокласниці навчає дітей робити аплікації з картону…й попкорну! Також школярів водять гуляти у парк. Під час табірної зміни вони відвідають театри, музеї та виїзні майстер-класи. За це батькам, звісно, доведеться викласти гроші з власного гаманця. А також сплатити 50 відсотків вартості харчування.

Не менш цікаво проводять час дорослі у муніципальному таборі для працівників комунальної сфери та пенсіонерів. Для відпочивальників тут кілька спортивних секцій, гуртки з петриківського розпису, вишивання та оригамі. Ледь не щодня проводять пізнавальні лекції з історії та культури. Кожного вечора – танці або кіно. А ось всі вожаті – молоді й сповнені сил. Готові будь-якої миті прийти на допомогу відпочивальникам. За літній період у муніципальному таборі для дорослих буде шістнадцять змін по шість днів. Абсолютно безкоштовно відпочити встигнуть майже чотири тисячі працівників комунальної сфери! А ось у дитячих таборах при школах – три зміни, та участь у них візьмуть понад дев’ять тисяч учнів молодших класів.