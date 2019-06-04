Обережно – нітрати!

Вміст нітратів у ранніх огірках, полуниці та капусти, що продають у супермаркетах та на офіційних ринках, перевіряють державні лабораторії. Й за якість овочів, які населення купує саме в цих місцях, можна бути спокійним. Таке кажуть у регіональній службі безпечності харчових продуктів. Проте рекомендують якийсь час зберігати чеки. Саме вони можуть стати доказом у розслідуванні, якщо вживання приміром кабачків призведе до поганого самопочуття. Фахівці звертають увагу, що деякі плоди найбільше схильні до накопичування нітратів.

Продовжити читання