Реклама інтернет-магазинів з наркотичними речовинами заполонила місто

З нею намагаються боротися і комульники, і активісти. Незаконних підприємців розшукують правоохоронці, однак чи реально притягнути їх до відповідальності? І що може зробити кожен дніпрянин, аби очистити місто від забороненої реклами?

Трамвайна зупинка, вулиця Січових Стрільців. В очікуванні транспорту тут щодня збираються сотні людей. Хтось із них обов’язково помітить наліпку з рекламою інтернет-магазину заборонених речовин. Одним з уважних пасажирів виявився Віктор. Чоловіка зацікавив неграмотний текст, однак що йому пропонують саме наркотики, зрозумів не одразу. Як виявилося, магазин діє практично по всій Україні – товар можна замовити у майже п’ятдесяти населених пунктів. Подібними наліпками завішані зупинки та громадські заклади по всьому місту. Однак найпопулярнішим способом реклами є написи з електронними адресами таких магазинів. Їх регулярно зафарбовують активісти. Проте цього не вистачає. Тож вони закликають усіх небайдужих проявляти ініціативу. Найбільше незаконної реклами горе-маркетологи залишають біля навчальних закладів. Адже така реклама розрахована здебільшого на молодь. До боротьби із забороненими наліпкам и та написами постійно долучаються комунальники. Однак зафарбовування такої реклами – це не завжди їхня справа. Інспектори з благоустрою мають визначити відповідального. А це можуть бути ті самі мешканці будинку, які прийшли зі скаргою. Якщо балансоутримувач не прибере з будівлі незаконну рекламу, йому доведеться заплатити штраф – понад тисячу гривень. А якщо вдасться впіймати того, хто послання залишив, грошове покарання буде не більше трьохсот гривень. Усі залишені електронні адреси перевіряють правоохоронці. З початку року працівниками управління протидії наркозлочинності задокументовано три таких інтернет-мережі, які збували наркотики. До відповідальності було притягнено 21 особу. За збут наркотичних засобів передбачене покарання – позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна. Наразі ж, за інформацією правоохоронців, у нашій області діє майже сорок подібних інтернет-магазинів.

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