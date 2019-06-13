Почати життя наново!

До лікарні імені Мечникова завітала делегація литовських реабілітологів. Разом з українськими колегами вони розроблятимуть алгоритми відновлення бійців після тяжких бойових травм. Це, кажуть у Мечникова, чудова можливість обмінятися досвідом, а ще домовитися про реабілітацію для наших хлопців за кордоном. Це Олександр. Про нього ми вже розповідали у минулих випусках – тяжке поранення в око, куля пройшла весь мозок, чоловік 11 днів провів у реанімації. Надскладна операція – і чоловіка дивом вдалось врятувати. Ще й надто, Олександр вже самостійно розмовляє та підводиться на ноги. З литовськими колегами лікарі Мечникова співпрацюють вже 4 роки. Сьогодні в рідних стінах приймають цілу делегацію. Серед гостей канцлери міністерств оборони й охорони здоров’я Литви. З українськими колегами працюють над проектом психологічної й фізичної реабілітації бійців. Прагнуть зробити так, аби військова та цивільна медицина працювали як один злагоджений механізм. З початку війни на сході вже понад дві сотні українських бійців пройшли реабілітацію у Литві. Восени там чекають вже на українських колег.

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