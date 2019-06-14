Дніпро подає приклад усій Україні у соціальній адаптації людей літнього віку

Сьогодні у місті відбувся форум навчальних закладів, що працюють з пенсіонерами. Поділитися досвідом приїхали представники з вісімнадцяти областей. Мета заходу – об’єднання в Асоціацію, щоб разом підняти питання спеціалізованої державної програми.

У Дніпрі університет третього віку стартував у 15-у році й одразу дуже масштабно. Літнім людям пропонували курси юридичних лекцій, агрономії, психології та здорового способу життя. А також тренінги з комп’ютерної грамотності, іноземних мов та творчості. Зараз в Дніпровському університеті третього віку – близько восьми тисяч абітурієнтів. Це найбльша кількість В Україні. Старіння населення – це глобальна світова проблема. Феномен університету третього віку – до кінця ще не оцінили – переконані учасники форуму. Адже літні люди нерідко активні, енергійні та вмотивовані до навчання. Багато з них хоче отримати навички, необхідні у сучасному світі, або навіть нову професію. Серед гостей форуму – навіть представник сусідньої Польщі. Каже, нещодавно ділився досвідом з українськими колегами, а зараз вже й в них можна повчитися. Освітні ініціативи спрямовані на пенсіонерів й у Дніпрі, і в інших містах України фінансують з місцевих бюджетів. Але делегати форуму підготували звернення до профільних міністерств, аби ті взяли в цьому участь. Форум – то не лише лекції та обмін думками. У суботу слухачі університету третього віку вийдуть у люди. Зранку у парку Шевченка відбудуться фестиваль з виступами та флешмобами. Запрошують усіх – а особливо – дніпрян золотого віку, хто цікавиться освітніми можливостями.