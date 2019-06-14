За кордон з дитиною
В Управлінні юстиції нагадують про зміни для батьків, які подорожують з дитиною за кордон. Так, для батька чи матері, що проживають з дитиною, тепер не обов’язково повідомляти іншу сторону про поїздку, якщо існує заборгованість з аліментів за чотири місяці. Достатньо про це взяти довідку в органах виконавчої служби й показати документ на кордоні. Така поїздка може бути з метою відпочинку чи лікування, але строком не більше на один місяць. Для батьків, що проживають окремо від дитини, також немає жодних перешкод поїхати за кордон. Але за умови сплати аліментів.