За кордон з дитиною

14.06.2019 17:27

В Управлінні юстиції нагадують про зміни для батьків, які подорожують з дитиною за кордон. Так, для батька чи матері, що проживають з дитиною, тепер не обов’язково повідомляти іншу сторону про поїздку, якщо існує заборгованість з аліментів за чотири місяці. Достатньо про це взяти довідку в органах виконавчої служби й показати документ на кордоні. Така поїздка може бути з метою відпочинку чи лікування, але строком не більше на один місяць. Для батьків, що проживають окремо від дитини, також немає жодних перешкод поїхати за кордон. Але за умови сплати аліментів.

Інші новини

Пити більше рідини та шукати тінь

14.06.2019 17:36

На площі Героїв Майдану встановили новий світлофор

14.06.2019 17:34

Обережно, дерева!

14.06.2019 17:33

Дніпро подає приклад усій Україні у соціальній адаптації людей літнього віку

14.06.2019 17:30

Загадкова аварія

13.06.2019 18:57

Від восьми до дванадцяти гривень – за проїзд у маршрутках

13.06.2019 18:56