За кордон з дитиною

В Управлінні юстиції нагадують про зміни для батьків, які подорожують з дитиною за кордон. Так, для батька чи матері, що проживають з дитиною, тепер не обов’язково повідомляти іншу сторону про поїздку, якщо існує заборгованість з аліментів за чотири місяці. Достатньо про це взяти довідку в органах виконавчої служби й показати документ на кордоні. Така поїздка може бути з метою відпочинку чи лікування, але строком не більше на один місяць. Для батьків, що проживають окремо від дитини, також немає жодних перешкод поїхати за кордон. Але за умови сплати аліментів.

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