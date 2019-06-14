Обережно, дерева!

В центрі міста, на Старокозацькій, сухостій потрощив фасад будівлі. Цеглинами засипало балкон однієї з мешканок, шматки каменюк полетіли й прямо на тротуар! Місцеві твердять – таке в них не рідкість. Буквально тиждень тому гілки впали на припарковані автівки. Вулиця Старокозацька. Щодня цим тротуаром проходять сотні людей та навіть не замислюються що будь-якої миті їм у голову може прилетіти цеглина. Місцеві кажуть: всьому виною – ось ці дерева. Вранці Ганна Едуардівна почула страшенний гуркіт, вийшла на балкон і жахнулася. Вся підлога у цеглі. Жінка твердить, то суха вітка зруйнувала фасад будівлі. На землі добре видно сліди падіння цегли. Валерій працює у магазині поряд, каже таке тут регулярно. Сухі вітки неодноразово падали на тротуар, проїжджу частину, ба навіть трощили автівки. Люди ще 9 років тому почали засипати скаргами місцевий ЖЕК, та отримували лише відписки. Після випадку із цеглою жінка знову звернулася до чиновників. І от наступного ранку на Старокозацьку приїхала ціла бригада комунальників. Аварійну вітку зрізали. Але що робити з розлогими деревами – після обстеження має вирішити комісія.

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