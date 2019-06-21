Погодувати єнота чи потримати на руках суріката

Таку змогу отримали вихованці дитячого будинку-інтернату. У діток складне захворювання – ДЦП. Проте вони не втратили ентузіазму та із задоволенням роздивлялися екзотичних тваринок.

Палаючі очі та щасливі посмішки. Два десятки дітлахів з дитячого будинку завітали до контактного зоопарку. Попри складне захворювання – ДЦП – вони сповненні сил та цікавості. Усю екскурсію вони запитують, роздивляються та головне – торкаються тваринок. У контактному зоопарку є багато різних екзотичних тваринок: мініпіги, єноти, мавпочки. Дітки вже обрали декількох, яких хотіли б забрати з собою. Контактний зоопарк створили, аби дарувати радість, каже адміністратор. Щоб не лише подивитися, а й торкнутися і погодувати різноманітних тваринок. Захід приурочили до дня молоді. Організація “Відновленння країни” опікується цим дитячим будинком вже не перший рік, тому добре знає його вихованців. Кажуть: головна мета – подарувати малечі незабутні емоції. Організатори зізнаються: заради посмішок дітей готові проводити такі заході якомога частіше.