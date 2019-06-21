Спів, який об’єднує та музика, що зцілює

На День Конституції у Дніпрі пройде четвертий фестиваль пісень, народжених в АТО. З початку військового конфлікту, вояки на передовій написали більш як сто композицій! Фішка концерту – виступ хору волонтерів та демобілізованих бійців.

На одній з репетицій побували наші кореспонденти.

Тетяна допомагає українській армії з перших днів війни на Сході. Та тепер вона не лише волонтер, а й співачка. На велику сцену вийде як учасниця хору. Такий досвід в неї був лише в дитинстві, коли навчалася в музичній школі. У шкільні роки співав і Іван з Вільногірська. У звичайному житті він електромонтажник. Війна змусила стати військовим, в зоні АТО служив два роки. Пропозицію взяти участь у фестивалі та заспівати у хорі прийняв одразу. На репетиції виривався зі шпиталю, де проходив реабілітацію. Хор складається з майже сорока людей – волонтерів та колишніх учасників спецоперації на Донбасі. Акомпануватиме співакам справжній військовий оркестр. Фестиваль у Дніпрі пройде вчетверте. З початку бойових дій, на передовій народилося понад сто пісень. З минулого фестивалю список поповнився ще десятьма. Яку саме пісню виконуватиме хор – наразі зберігають у таємниці. Та обіцяють, що це стане приємним сюрпризом для слухачів. Пісні, народжені в АТО, можна буде почути у День Конституції України 28 червня. Фестиваль розпочнеться о 17 годині в Літньому театрі парку Шевченка. Вхід вільний.