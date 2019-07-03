Домовина, чорні стрічки та звуки поховального маршу. У центрі Дніпра екоактивісти протестували проти вирубки платанів на вулиці Короленка. Нагадаємо – зелені насадження прибирають через реконструкцію ділянки під пішохідну зону. Вчора вночі платани знищили остаточно. Що й обурило небайдужих містян. Вони склали залишки дерев у домовину та принесли під стіни міськради. Ось так, за допомогою дробарки, комунальники утилізують деревину від вирубаних платанів на Короленка. Близько місяця тут тривають роботи з реконструкції. Вулицю збираються зробити пішохідною. Водночас перекладають підземні мережі. Й саме цим роботам наче й заважали платани. Однак активісти іншої думки. Мовляв – міська влада знищує екосистему Дніпра. Останні платани на Короленка комунальники знищили учора під покровом ночі. Активісти обурені, що міська влада настільки ігнорує думки дніпрян. Аби чиновники точно відреагували – мітингувальники підготували несподівану акцію. Зібрали у домовину залишки вирубаних дерев, пов’язали руки чорними стрічкАми та під звуки поховального маршу – вирушили під стіни міськради. Однак, до мітингувальників ніхто так і не вийшов. Позиція мерії залишається єдиною. Також у міськраді запевнили – у процесі реконструкції вулиці Короленка замість вирубаних дерев посадять сімдесят нових – того ж виду.

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