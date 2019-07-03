Зловмисники, які незаконно вивозили та продавали трубну продукцію компанії Інтерпайп, намагаються змінити запобіжний захід через суд. Нагадаємо, нещодавно їх взяли під варту. За два роки банда з працівників заводу викрала майже дві тисячі тонн труб. Для підприємства це – мільйонні збитки. Сьогодні обурені робітники Інтерпайп НТЗ вийшли вимагати чесного розслідування під стіни суду! Обласний апеляційний суд. Біля входу зібралися десятки обурених працівників Інтерпайп НТЗ! Люди шоковані: 2 роки поспіль їх обкрадали власні колеги. 2 тижні тому в ході спецоперації правоохоронці затримали вантажІвки з черговою партією вкрадених труб, підозрюваних взяли під варту. Працівники заводу не розуміють, як, спіймані на гарячому, злочинці можуть просити суд змінити запобіжний захід. У залі засідань захист просить змінити тримання під вартою на домашній арешт. Натомість прокурор просить залишити рішення Індустріального суду без змін – вимагає для злочинців тримання під вартою. Аргументи захисту суд не переконали, запобіжний захід залишили без змін. Прокурор твердить, тільки тримання під вартою допоможе уникнути низки ризиків. Задоволені ухвалою й в Інтерпайп. Сподіваються на справедливе розслідування й надалі. Якщо провину затриманих доведуть, розкрадачам загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі.

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