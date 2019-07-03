Намагаються змінити запобіжний захід через суд
Зловмисники, які незаконно вивозили та продавали трубну продукцію компанії Інтерпайп, намагаються змінити запобіжний захід через суд. Нагадаємо, нещодавно їх взяли під варту. За два роки банда з працівників заводу викрала майже дві тисячі тонн труб. Для підприємства це – мільйонні збитки. Сьогодні обурені робітники Інтерпайп НТЗ вийшли вимагати чесного розслідування під стіни суду! Обласний апеляційний суд. Біля входу зібралися десятки обурених працівників Інтерпайп НТЗ! Люди шоковані: 2 роки поспіль їх обкрадали власні колеги. 2 тижні тому в ході спецоперації правоохоронці затримали вантажІвки з черговою партією вкрадених труб, підозрюваних взяли під варту. Працівники заводу не розуміють, як, спіймані на гарячому, злочинці можуть просити суд змінити запобіжний захід. У залі засідань захист просить змінити тримання під вартою на домашній арешт. Натомість прокурор просить залишити рішення Індустріального суду без змін – вимагає для злочинців тримання під вартою. Аргументи захисту суд не переконали, запобіжний захід залишили без змін. Прокурор твердить, тільки тримання під вартою допоможе уникнути низки ризиків. Задоволені ухвалою й в Інтерпайп. Сподіваються на справедливе розслідування й надалі. Якщо провину затриманих доведуть, розкрадачам загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі.