У Дніпровському театрі Драми та комедії вирішили – настав час представити глядачу свого Гоголя. І це буде “Ревізор”. Наша знімальна група побувала на допрем’єрному показі та дізналася багато цікавого. Наприклад – чому для цієї постановки треба було запрошувати режисера з Києва, наче ревізора…

Голоси, що лунають перед відкриттям завіси, дуже когось нагадують. Гоголь – це завжди про сьогодення, каже режисер Антон Меженін. Роздивитися у класиці нові обличчя – це рідкісний талант. Його помітив в режисері з Києва директор дніпровського театру під час фестивалю “Дніпровська феєрія”. Запропонував попрацювати разом. У виставі зайнята майже вся трупа. Сюжетну лінію доповнює багато пластичних сцен, як того потребує фантасмагорія. У центрі дійства – фігура Городничого у виконанні провідного актора театру Євгена Звягіна. Актори розмовляють як російською так й українською. Двомовність відрізняє цю виставу від будь-яких інших та надає їй неповторного колориту. Режисер сподівається, що в кожного глядача з’явиться своя думка про те, що він побачить та почує. Але, впевнений, байдужих не буде. Як це – опинитися всередині анекдоту? Як зіграти цей трагічний анекдот, щоб сколихнути публіку. Адже саме таку мету переслідують постановник, актори й вся трупа театру. Та хто ж і де він – сам ревізор? Залишаємо інтригу. “Інкогніто” вийде на сцену у двох прем’єрних виставах зараз і, з великою часткою ймовірності, – на початку нового сезону театру Драми та комедії.