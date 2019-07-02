Розпочали ремонт дорожнього покриття на Житломасиві Перемога-4

На нього з міського бюджету виділили сорок два мільйони гривень. У міськраді твердять – у вартість входить не тільки реконструкція дороги, а й облаштування нових тротуарів, електроопор та острівків безпеки. Також чиновники назвали дату відкриття скверу на Набережній.

Проспект Героїв, житломасив “Перемога-4”. Робітники зрізають старе дорожнє покриття. До кінця тижня мають впоратися на одній стороні проспекту. Далі на черзі – встановлення острівків безпеки на пішохідних переходах. Ось таких, як на Запорізькому шосе. Потім почнуть укладати нове покриття у два етапи. Загалом мають замінити майже півтора кілометри дорожнього покриття – від кільця розв’язки до Бульвару Слави. На роботи з міського бюджету виділили 42 мільйони гривень. Мають замінити й тротуари та опори контактної мережі тролейбусів. Поки тривають роботи, дорогу перекриватимуть вночі, аби зменшити незручності для водіїв. Тимчасово зазнають змін й тролейбусні маршрути. Закінчити перший етап реконструкції обіцяють цьогоріч. Далі так само ремонтуватимуть проспект Героїв від Бульвару Слави до провулка Добровольців. Також чиновники назвали дату відкриття скверу на Набережній Перемоги – це День міста. Зараз там триває озеленення, встановлення дренажної системи та лавочок, монтаж дитячих майданчиків.