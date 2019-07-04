Проблискові маячки, сирени та повітряні кульки

У центрі Дніпра своє професійне свято відзначили поліцейські. До Скверу Героїв привезли різноманітне спорядження, пригнали спецавтівки та облаштували тематичні локації. Вони традиційно зібрали навколо десятки зацікавлених дитячих очей. Вони малюють на поліцейських авто. Роздивляються, ба навіть керують спецсигналами. В День Нацполіції копи влаштували справжню подорож у світ професії для всіх охочих. Сквер Героїв перетворили на поліцейське містечко. З десяток локацій. На кожній підрозділи демонструють найсучасніше обладнання, що стоїть на озброєнні в Нацполіції. Аеророзвідка привезла на свято дрони. Копи кажуть, у такий спосіб хочуть показати свою відкритість та здатність захистити. Маленькі жителі Дніпра отримали змогу посидіти за кермом поліцейського авто, особисто поспілкуватися з охоронцями порядку та навіть приміряти обмундирування спецпризначенців. Сьогодні також відзначають День народження патрульної поліції. Зараз порядок у Дніпрі охороняють близько тисячі патрульних. Копи постійно потребують нових кадрів. Зізнаються: через особливий графік роботи мають не так багато свят, які можуть відзначити. Сьогодні вітають одне одного, лунають слова подяки й від містян. День Національної поліції в Україні святкують вже вчетверте – на честь першого складання присяги патрульними в Києві.

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