Після сварки із дружиною не знайшов нічого кращого ніж стрибнути з мосту!

08.07.2019 16:01

У Дніпрі копам двічі за ранок довелось знімати потенційного самогубцю з Амурського мосту. Поліція, медики та рятувальники заради порятунку чоловіка розгорнули цілу спецоперацію. Спочатку вмовляли не стрибати  з другої ночі аж до світанку. І начебто вмовили. Але о дев’ятій ранку молодик знову з’явився на мосту. Цього разу перемовини тривали кілька годин. Зрештою, чоловік таки прийшов до тями, погодився на госпіталізацію і відмовився від ідеї покінчити життя.

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