Гучна музика вночі – може обернутись конфіскацією та судовим позовом

08.07.2019 16:04

У Дніпрі тривають рейди по занадто гамірних розважальних закладах. Вихідними комунальникам та поліції навіть довелось вилучити апаратуру в одному з таких нічних клубів. Перший адмінпротокол про дотримання тиші в нічний час власники проігнорували. Відтак, вже вдруге на них чекала конфіскація колонок, підсилювачів та діджейського пульта. Подальшу долю вилученої апаратури та вартість штрафу тепер вирішуватиме суд. Чиновники нагадують, гучність музики у місті не повинна перевищувати 60 децибелів.

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