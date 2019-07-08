Забиті зливовідводи, зруйнована дорога та будинки, що от-от попливуть у балку

08.07.2019 16:16

Так своє життя описують мешканці провулку Північного. Сьогоднішня злива тільки збільшила побоювання місцевих: кажуть, якщо зараз не прочистити каналізацію, то вже завтра вони можуть побачити свої будинки у балці. Численні звернення місцевих до влади результатів не дають. Мешкати на схилі балки  самісіньке пекло. Так кажуть місцеві. Адже сьогодні від їхньої вулиці залишилася хіба що назва. Провулок Північний. Сьогоднішня злива перетворила його на справжню гірську річку. Вода стікається сюди звідусіль і вщент розмиває дорогу. Про пересування вулицею мова взагалі не йде. Збирати зайву воду з вулиці Криворізької мав би оцей колектор. Але через засміченість він переповнився і вода збирається нагорі. А згодом  потрапляє до провулка, де утворює справжні водоспади. Тут мешкають переважно пенсіонери. Днями вони самотужки засипали дорогу шлаком, який замовили власним коштом. Але сьогодні через зливу  від нього залишилася тільки канава. Місцеві кажуть: цю дорогу оминають навіть водії швидкої. Нині ж тут можна стояти лише тому, що люди власноруч розчищають колектор від засмічення. У провулку зо два десятки будинків. Хата цієї пані, яка мешкає з чотирма дітьми, вже почала сунутися. За допомогою місцеві зверталися до влади. Але, міськводоканал надав лише вантажівку щебеню, а департамент благоустрою повідомив  провулок не знаходиться в них на балансі. Аби добитися довгоочікуваного ремонту, вже завтра мешканці планують штурмувати кабінети Департаменту благоустрою.

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