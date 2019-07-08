Забиті зливовідводи, зруйнована дорога та будинки, що от-от попливуть у балку

Так своє життя описують мешканці провулку Північного. Сьогоднішня злива тільки збільшила побоювання місцевих: кажуть, якщо зараз не прочистити каналізацію, то вже завтра вони можуть побачити свої будинки у балці. Численні звернення місцевих до влади результатів не дають. Мешкати на схилі балки – самісіньке пекло. Так кажуть місцеві. Адже сьогодні від їхньої вулиці залишилася хіба що назва. Провулок Північний. Сьогоднішня злива перетворила його на справжню гірську річку. Вода стікається сюди звідусіль і вщент розмиває дорогу. Про пересування вулицею мова взагалі не йде. Збирати зайву воду з вулиці Криворізької мав би оцей колектор. Але через засміченість він переповнився і вода збирається нагорі. А згодом – потрапляє до провулка, де утворює справжні водоспади. Тут мешкають переважно пенсіонери. Днями вони самотужки засипали дорогу шлаком, який замовили власним коштом. Але сьогодні через зливу – від нього залишилася тільки канава. Місцеві кажуть: цю дорогу оминають навіть водії швидкої. Нині ж тут можна стояти лише тому, що люди власноруч розчищають колектор від засмічення. У провулку зо два десятки будинків. Хата цієї пані, яка мешкає з чотирма дітьми, вже почала сунутися. За допомогою місцеві зверталися до влади. Але, міськводоканал надав лише вантажівку щебеню, а департамент благоустрою повідомив – провулок не знаходиться в них на балансі. Аби добитися довгоочікуваного ремонту, вже завтра мешканці планують штурмувати кабінети Департаменту благоустрою.

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