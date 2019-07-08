Згвалтував, вбив та сховав тіло у чагарниках

08.07.2019 16:08

Вихідними мертвою знайшли 13-річну Інну Дубик, яка два тижні тому зникла у селі Миролюбівка, П’ятихатського району. Дитина пішла з дому ще 23-го червня. Утім батьки, які зловживали алкоголем, заявили у поліцію лише через тиждень. До пошуків долучилися волонтери, нацгвардійці та місцеві мешканці. Дівчинку сподівалися знайти живою, адже до поліції надходили дзвінки, що її бачили в різних місцях. Утім зрештою, затримали 24-річного рецидивіста, який не лише зізнався у вбивстві дитини, а й показав, де сховав її тіло. За жорстоку розправу над дівчинкою – чоловіку загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

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