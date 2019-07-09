Історична окраса чи смертельна небезпека?

У Дніпрі – близько сотні аварійних будівель. Лише минулого тижня ліпнина одного з них ледь не вбила 35-річну дніпрянку. Після інциденту будинок пообіцяли обстежити, всі небезпечні фасади закріпити сітками. Де вони вже з’явилися, а де – люди й досі щодня ризикують життям? Перше липня, вулиця Михайла Грушевського. З будівлі просто на перехожих падають величезні кам’яні брили. Лише дивом одній з жінок вдається вижити. Її шпиталізують. І ось – це саме місце сьогодні. З будинку так само звисають шматки бетону. Перехожі шоковані. Таку ж побиту часом будівлю бачимо буквально на протилежному боці дороги. За декілька кварталів, на вулиці Фабра – фасад настільки зруйнований, що навіть видно плити перекриттів. А це – вулиця Олеся Гончара. Під дахом одразу двох будинків бракує ліпнини, потрісканий бетон звисає зі зруйнованих до арматури балконів. В міськраді твердять: по місту близько сотні аварійних будинків, проте грошей відремонтувати всі й одразу нема. Тож, вирішили закріпляти небезпечні ділянки сіткою. Проте за 2 тижні її натягнули усього на шести будинках. Пояснюють, потужностей вистачає, тільки в центрі міста мають 4 автовежі. Заважають люди. А от чому й досі не закріпили той самий фасад, що ледь не вбив перехожу, комунальники на камеру не коментують. У прес-службі міськради повідомили: після обстеження виявилось, що в цьому немає потреби.

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