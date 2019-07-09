Дніпро активно готується до опалювального сезону

Одне із комунальних теплопостачальних підприємств Дніпра – «Коменергосервіс» – відновило теплоізоляцію на близько 2 км теплотрас. Нещодавно комунальники завершили відповідні роботи по вулиці Мурманській, у районі буд. №8. Тут було повністю замінено теплоізоляцію на 334 метрах теплової мережі. Ця мережа була пошкоджена на 80%, були аварійні ділянки. Тому було прийнято рішення її замінити. Старе покриття було повністю демонтовано, а на його місце покладено нове мінеральне волокно й алюмінійовану плівку зверху. Така технологія дозволяє зменшити падіння температури від джерела теплової енергії до споживачів, а отже забезпечувати якісну подачу тепла. Крім того, верхнє покриття плівкою захищає мережу від механічних ушкоджень та сонячного випромінювання. У планах підприємства до початку опалювального сезону замінити ще близько 10 км теплотрас, але все залежатиме від оплати боргів абонентів.

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