Метадон, кокаїн, опій та канабіс – на понад 2 мільйони гривень

10.07.2019 18:39

У Новомосковську співробітники Служби безпеки України разом із прокуратурою викрили розгалужену мережу збуту важких наркотиків. Ділки торгували ними на всю Україну. Зараз усі вилучені психотропи направлені на експертизу. Організатора схеми – жителя Новомосковська – затримали, він знаходиться під цілодобовим домашнім арештом. Чоловіку загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють інших фігурантів наркобізнесу.

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