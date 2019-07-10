Ті, хто повертають віру в людей

Під такою назвою у Дніпрі проходить міжнародний форум, присвячений праведникам народів світу. Так держава Ізраїль називає людей, які переховували євреїв під час Голокосту. Серед цих рятівників були й наші земляки. На теренах нашої області започаткований просвітницький проєкт, який має розповісти сучасним українцям про ці випадки справжнього героїзму та людяності.

За кількістю праведників світу Україна тримає четверте місце серед країн Європи. Насправді їх було більше – переконані дослідники. Бо робота з відзначення рятівників єврейського населення почалася лише за часів незалежної України, коли багато учасників тих подій пішли з життя. З усім тим, звання праведників офіційно отримали 69 мешканців Дніпропетровщини.

Серед них були й відомі люди, такі як Ян Ходоровський, ім’ям якого у Дніпрі названо вулицю. І Федір Вовк, який був очільником нікопольського районного проводу ОУН (організації українських націоналістів). Але він визнаний праведником народів світу тому що рятував єврейську родину.

Рятівниками ставали й дуже прості люди, як от Марія та Василь Зубкови. Вони прихистили єврейську дівчинку й зберегли її навіть попри донос когось з сусідів у поліцію.

Саме про такі по справжньому героїчні вчинки розповідають брошури, видані Українським інститутом Голокосту. Ці короткі розповіді захопливі й дуже болючі. Про праведників світу мають знати наші сучасники – вважають дослідники. Тим більш, що події останніх років також наводять приклади подвигу – й зради, людяності та жорстокості.

Інформаційні стенди, книжки, лекції – у такий спосіб реалізують проєкт із вшанування українців, які рятували життя євреїв. Його започаткували інститут “Ткума” та Дніпропетровська облдержадміністрація. А ще на честь праведників називають вулиці. Наша область займає перше місце у світі за кількістю вулиць, названих іменами праведників – їх 14.