Позбавити магістраль дощової води

10.07.2019 18:47

 

Комунальники взялися ремонтувати систему зливовідводу на Усть-Самарському мосту. Старі, цегляні колодязі для збору води замінять на сучасні моноблокові. Сьогодні оновили перші шість об’єктів. Це один із з’їздів Усть-Самарського мосту. Ця магістраль  важлива транспортна артерія, яка поєднує два береги міста. Рух тут дуже інтенсивний. Однак, щоразу після дощу дорога перетворюється на справжнісіньке озеро, бо зливовідводи не в змозі швидко прибрати воду. Аби цього уникнути, комунальники взялися їх ремонтувати. Під приціл потрапили двадцять аварійних ливнівок. Сьогодні шість з них отримали довгоочікуване оновлення.

За старими нормами такі об’єкти робили з цегли, без урахування кліматичних умов. Тому, зливовідводи руйнувалися і засмічувалися, не виконуючи свою пряму функцію. Нині ж комунальники розчистили зливи та встановлюють нові моноблочні системи. На роботи виділили три з половиною мільйони гривень. Зараз заміна відбувається на найбільш аварійних системах. Згодом оновлять ще з півсотні. Закінчити роботи на цій ділянці обіцяють до кінця наступного тижня.

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