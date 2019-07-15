Запобіжний захід для крадіїв залишили без змін

Зловмисники, які незаконно вивозили та продавали трубну продукцію компанії Інтерпайп, намагаються змінити запобіжний захід через суд. Нагадаємо, нещодавно підозрюваних взяли під варту. За два роки банда з колишніх та нинішніх працівників заводу викрала майже дві тисячі тонн труб. Для підприємства це – мільйонні збитки. Сьогодні обурені робітники Інтерпайп НТЗ вийшли вимагати чесного розслідування під стіни суду!

Обласний апеляційний суд. Біля входу зібралися десятки обурених працівників Інтерпайп НТЗ! Люди шоковані: 2 роки поспіль їх обкрадали власні колеги.

Місяць тому в ході спецоперації правоохоронці затримали вантажівки з черговою партією вкрадених труб, підозрюваних взяли під варту. Працівники заводу не розуміють, як ділки можуть просити суд змінити запобіжний захід, адже їх упіймали на гарячому!

У залі засідань захист одного з затриманого – працівника НТЗ – просить змінити утримання під вартою на домашній арешт.

Натомість прокурор просить залишити рішення Індустріального суду без змін.

Аргументи захисту суд не переконали. Запобіжний захід, як і в попередніх двох випадках, залишили без змін. Нагадаємо, суд вже відхилив дві аналогічні скарги інших затриманих. Прокурор твердить, тільки тримання під вартою допоможе уникнути низки ризиків.

Задоволені ухвалою й в Інтерпайп. Сподіваються на справедливе розслідування й надалі. Юристи компанії готові співпрацювати зі слідством. У прокуратурі додали, слідчі дії триватимуть мінімум найближчі два місяці. Якщо провину затриманих доведуть, розкрадачам загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі.