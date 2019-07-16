Фестивальний штурм Монастирського острова розпочнеться 20 липня

16.07.2019 16:58

На городян й гостей міста чекають три міжнародні музичні події : фестиваль “Джаз на Дніпрі”, авторської пісні “Облака” і перший мультимузичний фест “Безвіз”. Всі вони є частинами програми “Культурна столиця”. Фестивалі “Джаз на Дніпрі”, “Облака” й “Безвіз” один за одним проходитимуть на Монастирському острові. Організатори впевнені  це найкраще місце для таких масштабних подій.

На самому острові також розташують кемпінги, де на час фестивалів зможуть поселитися гості міста. Організатори обіцяють демократичні ціни.

А на фестиваль імені Олександра Галіча “Облака” реєстрація не знадобиться. Програма за участю п’ятдесяти відомих виконавців авторської пісні розпочнеться 26 липня. І цьогоріч — вперше просто неба.

Для кожної з трьох музичних подій зводитимуть спеціальні сцени. “Безвіз”, що розпочнеться 2 серпня взагалі матиме декілька майданчиків.

“Безвіз” відбудеться вперше. Він стане найдорожчим з фестивалів. Та жодної бюджетної копійки на нього не піде  запевняють організатори. А от у “Джазу на Дніпрі” кошторис спільний.

Міжнародний фестиваль авторської пісні “Облака” влаштують за бюджетні кошти й планують витратити 670 тисяч гривень. А от вхід на нього усі три дні буде вільним.

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