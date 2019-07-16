Фестивальний штурм Монастирського острова розпочнеться 20 липня

На городян й гостей міста чекають три міжнародні музичні події : фестиваль “Джаз на Дніпрі”, авторської пісні “Облака” і перший мультимузичний фест “Безвіз”. Всі вони є частинами програми “Культурна столиця”. Фестивалі “Джаз на Дніпрі”, “Облака” й “Безвіз” один за одним проходитимуть на Монастирському острові. Організатори впевнені – це найкраще місце для таких масштабних подій.

На самому острові також розташують кемпінги, де на час фестивалів зможуть поселитися гості міста. Організатори обіцяють демократичні ціни.

А на фестиваль імені Олександра Галіча “Облака” реєстрація не знадобиться. Програма за участю п’ятдесяти відомих виконавців авторської пісні розпочнеться 26 липня. І цьогоріч — вперше просто неба.

Для кожної з трьох музичних подій зводитимуть спеціальні сцени. “Безвіз”, що розпочнеться 2 серпня взагалі матиме декілька майданчиків.

“Безвіз” відбудеться вперше. Він стане найдорожчим з фестивалів. Та жодної бюджетної копійки на нього не піде – запевняють організатори. А от у “Джазу на Дніпрі” кошторис спільний.

Міжнародний фестиваль авторської пісні “Облака” влаштують за бюджетні кошти й планують витратити 670 тисяч гривень. А от вхід на нього усі три дні буде вільним.