У Дніпрі перекривають головну переправу. У ніч з 17 на 18 липня рух повністю зупинять. Одразу після цього підрядник розпочне ремонтні роботи й на правій частині. Все, аби встигнути до 14 вересня та відкрити переправу до Дня міста. Тож, як зміниться рух громадського транспорту на наступні два місяці та які мости будуть найбільш завантаженими – дізнавались наші журналісти.

Ось так під час візиту Володимира Зеленського до Дніпра міський голова прийняв умови угоди. Дедлайн від президента -14 вересня. Аби пришвидшити роботи, вирішено повністю Новий міст перекрити на два місяці. Водії таку новину сприймають неоднозначно.

Робітники ж пояснюють – повне перекриття конче потрібне. Адже попереду складний ремонт термошвів на вже оновленій частині мосту. І без зупинки руху тут не обійтись

За оцінками будівельників – і на лівій, і на правій частині переправи роботи залишилось однаково. Тож, якщо погода не внесе свої корективи – об’єкт здадуть вчасно.

У найближчі два місяці містяни мають вивчити нову схему руху громадського транспорту. Змін зазнають двадцять чотири маршрути. Ще чотири – взагалі тимчасово зникнуть.

Найбільше навантаження чекає на Амурський міст. Через зміни у схемі руху переправою додатково курсуватимуть аж вісімнадцять маршрутів. Їхній повний перелік можна побачити на сайті міськради

Михайло Лисенко особисто пообіцяв, що цілодобово там чергуватиме екіпаж поліції, евакуатор і фахівці, які надаватимуть допомогу в організації руху.

Усі інші маршрути їздитимуть Південним та Кайдацьким мостами. У міськраді запевнили – ремонтні роботи стовідсотково завершать до дня міста. Включно з новою тролейбусною мережею, яка дозволить запустити електротранспорт на житломасив Сонячний.