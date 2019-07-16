На два місяці – без Нового мосту

16.07.2019 17:23

У Дніпрі перекривають головну переправу. У ніч з 17 на 18 липня рух повністю зупинять. Одразу після цього підрядник розпочне ремонтні роботи й на правій частині. Все, аби встигнути до 14 вересня та відкрити переправу до Дня міста. Тож, як зміниться рух громадського транспорту на наступні два місяці та які мости будуть найбільш завантаженими  дізнавались наші журналісти.

Ось так під час візиту Володимира Зеленського до Дніпра міський голова прийняв умови угоди. Дедлайн від президента -14 вересня. Аби пришвидшити роботи, вирішено повністю Новий міст перекрити на два місяці. Водії таку новину сприймають неоднозначно.

Робітники ж пояснюють  повне перекриття конче потрібне. Адже попереду складний ремонт термошвів на вже оновленій частині мосту. І без зупинки руху тут не обійтись

За оцінками будівельників  і на лівій, і на правій частині переправи роботи залишилось однаково. Тож, якщо погода не внесе свої корективи  об’єкт здадуть вчасно.

У найближчі два місяці містяни мають вивчити нову схему руху громадського транспорту. Змін зазнають двадцять чотири маршрути. Ще чотири  взагалі тимчасово зникнуть.

Найбільше навантаження чекає на Амурський міст. Через зміни у схемі руху переправою додатково курсуватимуть аж вісімнадцять маршрутів. Їхній повний перелік можна побачити на сайті міськради

Михайло Лисенко особисто пообіцяв, що цілодобово там чергуватиме екіпаж поліції, евакуатор і фахівці, які надаватимуть допомогу в організації руху.

Усі інші маршрути їздитимуть Південним та Кайдацьким мостами. У міськраді запевнили  ремонтні роботи стовідсотково завершать до дня міста. Включно з новою тролейбусною мережею, яка дозволить запустити електротранспорт на житломасив Сонячний.

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