Здетонувати може будь-який снаряд

16.07.2019 17:07

За останні пів року на території області надзвичайники знешкодили понад 46 тисяч вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Найчастіше це патрони та артилерійські снаряди. Трапляються і міни та навіть авіабомби. Небезпечні предмети зазвичай знаходять у полях та лісосмугах, окремі й на території міст. Рятувальники вкотре наголошують: здетонувати може будь-який снаряд, навіть якщо він пролежав у землі сімдесят років. Тому нагадують елементарні правила безпеки.

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