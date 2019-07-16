На Набережній Перемоги знесли черговий кіоск

Там тривалий час торгували без дозвільних документів. З початку року комунальники вже демонтували понад двісті незаконних споруд. Усіх їх звозять на спеціальні металобази. Своє майно власник може забрати, заплативши за демонтаж та зберігання ятки – понад п’ятсот гривень за квадратний метр.

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