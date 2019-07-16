На Набережній Перемоги знесли черговий кіоск

16.07.2019 17:01

Там тривалий час торгували без дозвільних документів. З початку року комунальники вже демонтували понад двісті незаконних споруд. Усіх їх звозять на спеціальні металобази. Своє майно власник може забрати, заплативши за демонтаж та зберігання ятки  понад п’ятсот гривень за квадратний метр.

Інші новини

На два місяці – без Нового мосту

16.07.2019 17:23

Територію поруч з парком Пам’яті та примирення нарешті звільняють

16.07.2019 17:20

Перший в Україні понтонний міст для фестивалю зводять у Дніпрі

16.07.2019 17:09

Здетонувати може будь-який снаряд

16.07.2019 17:07

Фестивальний штурм Монастирського острова розпочнеться 20 липня

16.07.2019 16:58

Запобіжний захід для крадіїв залишили без змін

15.07.2019 14:04
WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com