Перший в Україні понтонний міст для фестивалю зводять у Дніпрі

Він з’єднає правий берег міста поблизу Інфізу та Монастирський острів. Тимчасова понтонна переправа дозволить гостям фестивалю “Джаз на Дніпрі” дістатися найкоротшим шляхом одразу до усіх локацій.

Понтонний міст, та ще й розгорнутий для фестивалю, – для України це справжнє новаторство. Зібрати його, кажуть понтонери, – окреме мистецтво. Зведенню моста передувала масштабна підготовча робота . Експерти обстежували дно річки, вивчали вплив течії на будівельні роботи.

Збирають міст військові понтонно-мостової роти. На об’єкті працює зо три десятки людей. Командир розповідає: аби звести таку потужну конструкцію, потрібно не менш як тиждень.

Будівництво триває у два етапи. Перший проходить поблизу берега. А наступний – безпосередньо біля самої переправи.

Ось так відбувається зведення понтонного мосту. Зараз до нього вже підвезли одну з секцій, усього їх буде близько тридцяти. Після завершення будівництва конструкція матиме у довжину понад 200 метрів.

А це понтонний міст з боку острова. Тут переправа вже з’єднана з берегом, а секції вкриті дошками. Міст утримує в нерухомості система якорів. Організатори кажуть: цей шлях вже назвали “Дніпровським понтом“, і він робить фестиваль певною мірою унікальним.

Звести міст планують до відкриття заходу, вже цього тижня. Прохід переправою буде тільки за квитками й працюватиме три тижні – для усіх трьох фестивалів, що пройдуть на Монастирському острові у найближчі дні.