Перший в Україні понтонний міст для фестивалю зводять у Дніпрі

16.07.2019 17:09

Він з’єднає правий берег міста поблизу Інфізу та Монастирський острів. Тимчасова понтонна переправа дозволить гостям фестивалю “Джаз на Дніпрі” дістатися найкоротшим шляхом одразу до усіх локацій.

Понтонний міст, та ще й розгорнутий для фестивалю,  для України це справжнє новаторство. Зібрати його, кажуть понтонери,  окреме мистецтво. Зведенню моста передувала масштабна підготовча робота . Експерти обстежували дно річки, вивчали вплив течії на будівельні роботи.

Збирають міст військові понтонно-мостової роти. На об’єкті працює зо три десятки людей. Командир розповідає: аби звести таку потужну конструкцію, потрібно не менш як тиждень.

Будівництво триває у два етапи. Перший проходить поблизу берега. А наступний  безпосередньо біля самої переправи.

Ось так відбувається зведення понтонного мосту. Зараз до нього вже підвезли одну з секцій, усього їх буде близько тридцяти. Після завершення будівництва конструкція матиме у довжину понад 200 метрів.

А це понтонний міст з боку острова. Тут переправа вже з’єднана з берегом, а секції вкриті дошками. Міст утримує в нерухомості система якорів. Організатори кажуть: цей шлях вже назвали “Дніпровським понтом“, і він робить фестиваль певною мірою унікальним.

Звести міст планують до відкриття заходу, вже цього тижня. Прохід переправою буде тільки за квитками й працюватиме три тижні  для усіх трьох фестивалів, що пройдуть на Монастирському острові у найближчі дні.

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