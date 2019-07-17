67 мільйонів гривень

Саме стільки закладено в бюджет Дніпра на поточні ремонти житлових будинків. В титульних списках мерії – 140 багатоповерхівок. Передусім йдеться про оновлення під’їздів й частково – комунікацій.

Тільки-но побілені й пофарбовані стіни під’їздів будинків на Червоному камені. Навряд чи хтось зрадів би такому ремонту у своїй квартирі – жартують місцеві. Але стало світліше. І як беззаперечний плюс зазначають встановлені нові міжповерхові двері. А їх у цій дванадцятиповерхівці – багатенько. Тепер мешканці Савкіна 4 мріятимуть про ремонт теплосистеми. Кажуть – саме вона найбільш уразлива у їхньому будинку.

Ремонт під’їздів на Савкіна 4 затягнув на два мільйони. Загалом же бюджет Дніпра на поточне оновлення житлового фонду – складає шістдесят сім мільйонів.

На Червоному камені відремонтували ще один будинок. Оновлення вартувало трохи менше мільйона – вистачило аби пофарбувати та побілити під’їзди. Але, приміром, підлога залишилась як і була, уся у вибоїнах.

Формують перелік об’єктів на ремонт виходячи з заяв, поданих до Житлосервісу чи безпосередньо департаменту. Кажуть – зі списку обирають будинки у найгіршому стані. Такі, де ремонт вже неможна відкладати. Поточні ремонти у будинках – це переважно реконструкції сантехнічних систем – опалення, каналізації, водопроводу. А також – фарбування під’їздів. Дуже рідко під ці витрати підпадають покрівлі. Це вже капітальні ремонти, які потребують проєктів, експертиз та звісно – окремих коштів.