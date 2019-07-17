7 років під дверима власної квартири 

Це про поневіряння 35-річної дніпрянки Валентини Горб. Її вигнала на вулицю власна матір, але жінка оселилась у під’їзді та живе просто на сходах. Ані поліція, ані соціальна служба вплинути на ситуацію не можуть. “Ось квартира, де вона живе, а ось тут вона розстилає все і на цьому місці вона, виходить, спить постійно.”

Жінка щодня о 6-ій покидає під’їзд і повертається пізно вночі.

Нам вдалося застати Валентину рано-вранці. Однак, розмовляти вона не захотіла, а на питання про соціальний центр, у якому вона б могла жити – відреагувала агресивно:

– Ви б хотіли поїхати до соціального центру? І от…

– Ні! Ніяких соціальних центрів!

– Але чому?

– Тому що батько сказав! Та не треба мені ваш соціальний центр!

– Не розпускайте руки!

– Не треба мені ваш соціальний центр!

– Чому ви не хочете дати інтерв’ю?

– Ти що, божевільна? Йди звідси!

Ще 7 років тому Валентина Горб жила звичайним життям: мала чоловіка і доньку. Але після розлучення стався гучний конфлікт із рідною матір’ю, яка, власне, і вигнала її на вулицю.

Дочку вона віддала чоловіку, він поїхав з нею в село. І якимось чином вона вже виявилася вагітна другою дитиною. Другу дитину матір змусила її залишити у пологовому будинку. А буквально через місяць мати її вигнала з квартири.

За три роки матір померла, але жінка так і не повернулася до квартири. У квартирі наразі проживає вітчим Валентини, але застати вдома його не вдалося

“Коли вже приїжджала соціальна служба, з ним розбиралася він їй пропонував: «Заходь у квартиру, живи.» Вона відмовилася”.

Сусіди неодноразово пропонували жінці допомогу: влаштуватися до гуртожитку, або навіть знайти роботу. Однак Валентина їм категорично відмовляла.

Страждають і самі мешканці будинку. Довгий час жаліли жінку, хоч таке сусідство й дошкуляло через антисанітарію. Проте терпець увірвався, коли Валентина почала себе поводити агресивно:

“Вона може посеред ночі почати сміятися на весь під’їзд, вона може почати кричати, вона може почати лаятися, нецензурну лексику використовувати. ”

Мешканці будинку припускають, що у жінки з’явилися психологічні розлади. Вони вже неодноразово зверталися до поліції, але марно. Адже, за законом жінка може проживати у під’їзді.

Є рішення Конституційного суду, яке визначає те, що сходи, прибудинкова територія, технічні поверхи над останнім поверхом, підвальні приміщення – це є все спільною власністю мешканців будинку.

Представники соцслужб вже виїжджали на місце, але зустрітися з жінкою не змогли. Кажуть – намагатимуться влаштувати Валентину до соціального центру, але тільки за її згоди:

“Якщо вона не згодна: ні ми, ні швидка допомога, ні навіть поліція її немає права чіпати. Ніхто немає права її чіпати, примушувати кудись їхати чи проходити обстеження. ”

Юристи додають – примусово відправити жінку на лікування до психіатричної лікарні також можливо лише за її згоди – або згоди її найближчих родичів. Яких у Валентини немає.