Напередодні Дня Металурга, який відзначається в останню неділю липня, компанія Інтерпайп традиційно здивувала дніпрян. У Музеї українського живопису відкрили виставку скріншотів фотографій з соцмереж. Автори – люди, які побували на заводах компанії, або брали участь в її проєкт. Як їхні світлини й лайки до них стали виставковими творами – дивіться у наступному сюжеті.

Креативну ідею зробити виставку зі скріншотів з соцмереж в музеї оцінили й підтримали. Аби обрати 250 найкращих, їм довелось передивитися близько десяти тисяч фотографій. Їх свого часу зробили відвідувачі й співробітники підприємств Інтерпайп, а потім розмістили у соцмережах. Тепер це виставкові твори.

Промисловість може дарувати натхнення, стверджують організатори виставки. За п’ять років існування, завод Інтерпайп Сталь відвідало близько 50 тисяч людей. І рідко хто залишається байдужим до побаченого. Адже тут сучасне високотехнологічне виробництво поєднується з арт-об’єктами, та й само іноді виглядає як мистецтво.

Експозиція здивувала навіть Андрія, який багато років влаштовує екскурсії відвідувачам заводу Інтерпайп Сталь. Андрій каже, під час екскурсій щоразу відкриває для себе щось нове.

Новомосковський трубний теж має чим зацікавити. Тому і світлин з заводу багато. Життя виробництва із різних ракурсів, іноді зовсім незвичайних, є родзинкою експозиції.

Виставку у Музеї українського живопису влаштували до професійного свята Дня Металурга. Втім відвідувати її можуть усі бажаючи, бо промисловість надихає!