Будівельний скандал

На Лівобережному-2 впритул до шкільного стадіону та приватного сектору хочуть звести дев’ятиповерховий будинок. Місцеві певні: будівельні роботи зруйнують їхні оселі, а важка техніка – то пряма загроза життю та здоров’ю дітей. Більш того, кажуть, забудовник начебто хоче загарбати ще й частину шкільного стадіону.

Шкільний стадіон. Від нього до майбутньої забудовиблизенько – ось на цьому місці вже незабаром має вирости 9-ти поверховий будинок. Буквально за декілька метрів – приватні оселі. Місцеві обурені.

Двір Максима до будмайданчика найближчий. Чоловік боїться, коли забиватимуть палі, весь будинок піде тріщинами. Спершу люди навіть не зрозуміли, що коїться на їхній вулиці. Тиждень тому зникли гаражі й хтось вирубав з десяток фруктових дерев.

Та мешканці навіть уявити не могли, що на такому клаптику землі планують розмістити багатоповерхівку. Вже потім, кажуть, зрозуміли, – як. До директора школи, за словами людей, прийшли домовлятися про частину землі стадіону.

Стурбовані люди почали бити на сполох. І ось – їхня перша зустріч із фірмою-забудовником.

Забудовник твердить: будівництво законне. Запевняють, жодних планів на шкільний стадіон не мають, навпаки – до директора прийшли шукати порозуміння.

В управлінні архітектурно-будівельного контролю міськради підтверджують: забудовник і справді пройшов усі експертизи та отримав необхідні дозволи. Проте через численні скарги мешканців прилеглих будинків посадовці почали позапланову перевірку документів.

“Всіх документів від початку до кінця. Тобто, як складається будівельний матеріал на об’єкті, чи поміщається об’єкт на цій земельній ділянці.”

Перевірка триватиме 10 днів. Забудовник сподівається на мирне вирішення конфлікту. Місцеві ж створили на сайті міськради петицію із вимогою зупинити будівництво. Поки її підписали півтори сотні людей з тисячі необхідних.