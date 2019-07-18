Відсьогодні Центральний міст Дніпра на два місяці закритий для транспорту
Численні автівки та маршрутки вимушено розділилися між трьома переправами. Аби дістатися роботи вчасно, люди навіть пішки долали переправу! Як Дніпро пережив перший день без Нового мосту – із самої ночі стежили наші журналісти.
Ось він – момент перекриття. Ніч з 17 на 18 липня. На Центральний міст заїжджають останні автівки. Рівно опівночі головна переправа закривається для транспорту. Тих, хто не встиг, поліція відправляє на інші мости.
А це міст сьогодні зранку. Підрядники розпочали фінальну фазу ремонту, а люди рушили пішки, аби дістатися роботи вчасно. Сергій мешкає на проспекті Калнишевського. До мосту дістався маршруткою, а далі вже своїм ходом.
Потік людей нескінченний. Мешканці Сонячного сприймають перекриття як прогулянку. Хтось намагається проїхати міст на скутері. А от велосипедистам – взагалі роздолля.
Через перекриття утворилися величезні затори на під’їздах до усіх трьох переправ через річку. Ось такою була тягнучка на Кайдацький міст. На під’їздах до Старого мосту – теж зранку було не проштовхнутись.
Основне навантаження транспорту припало на Амурський міст. Найбільші затори – на під’їздах з боку площі Старомостової та Мануйлівського проспекту.
З ночі на в’їзді на Амурський міст почали чергувати інспектори поліції. Їхнє завдання – забезпечити безперебійний рух переправою. Підстрахувались і евакуатором. Кажуть – про всяк випадок.
На Амурський міст спрямували 17 маршрутів громадського транспорту. Сюди ж рушила й переважна більшість легковиків. Втім, затори на мосту були тільки у годину-пік. Пізніше – ситуація покращилась. Тягнучка утворилась тільки у бік лівобережжя через світлофор.
Вантажному транспорту на два місяці обмежили в’їзд на Амурський міст. Втім, вантажівки все ж порушують заборону. Патрульні поки не можуть вплинути на ситуацію:
“У зв’язку з вимушеними мірами, у нас немає можливості зараз перенаправляти рух важкого транспорту. Ми будемо дивитися і в ручному режимі регулювати всі ці моменти.”
У міськраді запевняють – ремонтні роботи стовідсотково завершать до дня міста. Включно з новою тролейбусною мережею, яка дозволить запустити електротранспорт на житломасив Сонячний.