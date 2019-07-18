Тотальний адмінресурс

Незаконна агітація, підкуп виборців та використання праці неповнолітніх. На Дніпропетровщині підсумовують результати передвиборчих перегонів. Такої брудної кампанії, кажуть експерти, вони не бачили щонайменше п’ятнадцять років! Кандидати у нардепи використовують у власних цілях службове становище, адмінресурси та бюджетні кошти. Виборців намагаються підкупити, а коли не виходить – подекуди просто залякують людей. Щоб вводити виборців в оману на різних округах зареєстровані численні кандидати-клони. Тож експерти очікують, що день парламентських виборів пройде неспокійно та з численними порушеннями.

“Те, що роблять зараз кандидати – ми востаннє бачили у 2002 році, навіть до часів Януковича. Ми бачимо отаке свавілля, абсолютно неадекватні дії кандидатів.”