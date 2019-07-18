У Дніпрі добудували понтонний міст до локації музичних фестивалів: «Джаз на Дніпрі», «Облака» та «БеzViz». Наскільки така переправа є безпечною та хто зможе нею користуватися?

Ось так виглядає перший понтонний міст до Монастирського острова. Побудували його спеціально для трьох фестивалів, що відбудуться тут цього літа. За словами організаторів, міст може витримати навіть танк, але призначений лише для пішоходів.

Міст побудували військові. На це у них пішло чотири дні. Його довжина 250 метрів. Він сполучає острів з Набережною Перемоги. Все – аби гостям першого з трьох фестивалів “Джазу на Дніпрі” було зручно добиратися до локації музичного свята. Організатори очікують від 12 до 14 тисяч відвідувачів.

“Звісно всі локації, які будуть від канатної дороги до самого мису люди через інертність можуть не відвідати. Понтонний міст дає можливість відвідати все, що буде організовано на фестивалі. Зокрема на “Джазі на Дніпрі.”

На мосту робітники фестивалю монтують освітлення, аби гості свята безпечно змогли пересуватися переправою увечері.

“З’являється велика кількість гостей з інших міст. Вони зможуть припаркувати свої автівки на спеціально обладнаній стоянці і поселитися в кемпінгу або найближчих готелях.”

Автостоянка біля мосту розрахована на приблизно 3 сотні автомобілів. Її охоронятимуть працівники комендантської служби фестивалю. Перейти через міст на Монастирський острів зможуть лише відвідувачі музичного свята. Адже на переправі знаходитимуться контролери, що перевірятимуть білети.

На питання скільки ж часу пробуде тут понтонний міст, організатори віджартовуються:

“Ми посперечалися, що 14 вересня цього мосту не буде. Інакше я подам у відставку.З президентом фонду Гельфером ми посперечалися.”

Пройтися понтонним мостом відвідувачі фестивалю зможуть вже у суботу.