Ризик фальсифікацій

Вантажівка, яка мала доставити велику кількість виборчих бюлетенів на округ № 25, прийшла неналежним чином опломбована.

Сьогодні на виборчій комісії 25-го округу Дніпра панувала досить нервова атмосфера. Співробітники комісії викликали поліцію й повідомили про порушення Центрвиборчком. Але до приїзду нашої знімальної групи були не готові.

На окружній виборчій комісії номер 25.виявилися зовсім неготовими до візиту ЗМІ. Й замість того, аби керуватися чинним законодавством, почали вигадувати власні правила.

Порушення, яке виявили при транспортуванні виборчих бюлетенів з типографії до окружної комісії, вимагає негайної реакції. Тож ОВК одразу повідомила поліцію, Центрвиборчком, та склала відповідний акт.

Неналежне транспортуванні бюлетенів – то надзвичана ситуація, кажуть спостерігачі. Якщо це випадковість, – особи, що супроводжували вантажівку, отримають догану за службове недбальство. Але справа може бути кваліфікована поліцією як кримінальний злочин.

25 округ об’єднує вісімдесят одну дільницю Чечелівського району та частини Амур-Нижньодніпровського. Тут балотуються досить відомі кандидати-мажоритарники. Й маніпуляції з бюлетенями можуть стати підґрунтям цілої низки порушень у день виборів.