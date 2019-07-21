Активно йдуть голосувати і пацієнти лікарні імені Мечникова

На 12:00 за даними ЦВК на Дніпропетровщині проголосували майже 23 % виборців. Одна з дільниць вже показала повну явку. І не дивно, бо вона розміщена у Покровському виправному центрі. Тож на десяту ранку усі дев’яносто шість виборців зробили своє волевиявлення. Активно йдуть голосувати і пацієнти обласної лікарні імені Мечникова. Для тих, хто не зміг поїхати додому, у медзакладі працює спеціальна дільниця. Проголосувати тут зможуть понад чотири сотні пацієнтів.

Дільниця у лікарні Мечникова відкрилась вчасно і без порушень. Аби проголосувати люди вишикуються у чергу. За годину після відкриття тут вже віддала свій голос майже третина виборців.

“Наразі прголосувавших по загальнодержавному округу – 112 осіб, по одномандатному округу- 4 особи.”

Серед тих, хто прийшов голосувати із самого ранку – і пан Олександр. Чоловік лікується у відділенні профпатології. Тож поїхати і проголосувати у рідному Павлограді не може. Та думки про те, аби не виконати свій громадянський обов’язок, каже чоловік, у нього навіть не було.

Усього у лікарні має проголосувати понад чотири сотні виборців. Двоє бійців зі Сходу, які знаїходяться у реанімації, віддати свій голос не зможуть. Їхні документи згоріли під час обстрілу. Пацієнтів, яким важко ходити, до дільниці супроводжують лікарі та медсестри. 122 – лежачі, які не можуть прибути на дальницю. До таких члени комісії прямо з урнами йдуть до палат. Тож проголосувати зможуть усі, хто виявив таке бажання. Дільниця у Мечникова працюватиме до восьмої вечора. Тож прийти і проголосувати встигнуть усі.