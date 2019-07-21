На одній з дільниць у Соборному районі проголосував мер Дніпра Борис Філатов
21.07.2019 15:33
Міський голова одразу заявив:на цих парламентських виборах не підтримує жодну партію чи кандидата-мажоритарника. І сподівається, що усі народні обранці, яких оберуть містяни, гідно представлятимуть їхні інтереси у Верховній Раді незалежно від своїх політичних поглядів.
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