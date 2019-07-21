Тисячі зіпсованих бюлетенів та спроби підкупу виборців

На дільницях Дніпропетровщини спостерігачі фіксують численні порушення. Щоправда, серйозних не так вже і багато. Більша частина пов’язана з помилками виборчих комісій. А деякі взагалі – виглядають як невдалий жарт.

Станом на третю годину дня громадські спостерігачі вже нарахували чималу кількість порушень. Особливо відзначились дві виборчі дільниці Дніпра та Кривого РОгу. Там представники комісії загалом зіпсували більше трьох тисяч бюлетЕнів, просто поставивши позначку “вибув” навпроти не того кандидата.

“При заповнені бюлетенів, комісією, заміть вибувшого окандидата Кравченка, було відміченко кандидата Кирпенко у звязку зі схожестю прізвищь”

У комітеті виборців ці випадки викликали чимале обурення. Адже через величезну кількість зіпсованих бюлетенів дільниці не змогли розпочати свою роботу вчасно.

“Всі ці бюлетені зараз будут визнані недійсними, бо штамп потрапив не там де слід і весь наклад бюлетенів у них визнаний недійсним. Вони відкриються, однак не можуть видати бюлетені нікому”.

А от на житломасиві Тополя загадковий підприємець вирішив підсолодити життя місцевим. Біля виборчих дільниць він роздавав печиво та пиріжки за символічну суму – п’ять копійок. Мету акції та ім’я мецената тримають у секреті. Весь процес жителі району знімали на телефони.

Представники комітету виборців впевнені – це ніщо інше як прихована агітація від одного з кандидатів. А от низькі ціни , як пояснили спеціалісти, дозволяють оминати законодавство та закон про підкуп виборців.

“Є певна сума нижче якої не вважаетсья виборців, от вони намагаютсья це робити зараз”.

Окрім цього, спостерігачі від громадських організацій нарахували чимало дрібних порушень на дільницях по усій області. Це й недостатня кількість скриньок для бюлетЕнів і недотримання виборчими комісіями порядку процедури перед відкриттям дільниць. Ми продовжимо слідкувати за процесом голосування – на даний момент це вся інформація.