Нові поранені військові у лікарні Мечникова

Двох бійців 25-ї повітряно-десантної бригади днями доправили з Луганщини. На невідомому вибуховому пристрої чоловіки підірвалися неподалік Щастя 21-го липня, саме у день виборів та так званого перемир’я.

Військові почувають себе непогано, утім потребують психологічної реабілітації. Перед їхніми очима від вибуху загинули двоє побратимів. Військовослужбовці просять не називати їхні імена і не показувати обличчя. Чоловіки все ще оговтуються від подій, що відбувалися позавчора зранку. О пів на дев’яту вони поверталися зі спостережного посту, аж раптом натрапили на вибуховий пристрій противника. Намагалися врятувати побратимів, та все марно. Микита й Семен загинули на місці.

Військові отримали численні уламкові поранення обличчя, рук та шиї. Бійцям пощастило – їхньому життю нічого не загрожує. Утім, ще декілька тижнів вони перебуватимуть у лікарні Мечникова. Набагато більше часу піде на психологічну реабілітацію, прогнозують медики. Її бійці проходитимуть у військовому шпиталі.

Втім, втрата побратимів та серйозні поранення чоловіків не зупиняють. Кажуть, пройдуть реабілітацію – і знову в зону ООС. За перемогою.