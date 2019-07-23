У КП “Дніпровський електротранспорт” показали новий виїзд з найбільшого в місті трамвайного депо. На його будівництво витратили аж 3 мільйони гривень. Комунальники твердять: ще один виїзд має звести нанівець запізнення трамваїв у години-пік. Проспект Дмитра Яворницького, зупинка “вулиця Воскресенська”. Містяни чекають на перший трамвай. На інформаційному табло до прибуття – нуль хвилин, та транспорту немає. Найбільші затримки, кажуть, у години-пік.

А це вже перетин проспектів Пушкіна та Поля, зупинка 5-го та 12-го трамваїв. Тут люди теж скаржаться на неточності в графіку.

Комунальники презентують вирішення проблеми – новий виїзд з найбільшого в місті трамвайного депо № 3. Щодня воно обслуговує півтори сотні вагонів. Це 90% рухомого складу Дніпра.

З міського бюджету на проєкт виділили 3 мільйони гривень. Капітально відремонтували 180 метрів рейок, змонтували контактну електромережу. На черзі – завершальний етап робіт.

Також цього року в планах замінити 1 кілометр старих шпал на Кайдацькому мосту, відремонтувати рейки на проспекті Івана Мазепи та перетині вулиці Савченка та проспекту Пушкіна.