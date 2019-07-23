Три неповторні сцени для музики

Їх збудують спеціально під програми першого міжнародного фестивалю “Безвіз”, який розпочнеться у Дніпрі 2-го серпня. А ще організатори гостям фестивалю на Монастирському острові обіцяють – парковки, фудкорти, спортивні й дитячі майданчики, танцполи й наметові містечка. На острів можна буде заїхати 2-го серпня й залишитися там на усі три дні “Безвізу”. Фестиваль входить до проєкту “Культурної столиці” “Острів” і, як сподіваються організатори, стане найгучнішою подією після “Джазу на Дніпрі” і фестивалю “Облака“. Програма виступів зіркових гостей “Безвізу” матиме аж 20 сторінок.

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