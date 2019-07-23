СБУ локалізувала потенційну загрозу поширення радіації у Кривому Розі

Силовики отримали інформацію про можливе порушення правил радіаційної безпеки в одному з виробничих цехів підприємства «Арселор Міттал Кривий Ріг». На виробництві провели обшуки та виявили прилад, який випромінював у п’ять разів більшу дозу радіації, ніж дозволено. За фактом вже відкрили кримінальне провадження. Посадовців, які причетні до створення небезпечної ситуації – як для здоров’я працівників підприємства, так і мешканців Кривого Рогу – нині встановлюють.

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