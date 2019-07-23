Вступна кампанія-2019 у самому розпалі

Відучора завершилась подача документів. Тепер абітурієнти чекають на рейтингові списки, на основі яких і стане зрозуміло – скільки бюджетних місць отримають навчальні заклади, зокрема – регіональні. А от для майбутніх магістрів приготували новинку.Вступна кампанія 2019-го року відзначається ще більшим занепадом технічних спеціальностей, кажуть спеціалісти. Все більшої популярності набувають гуманітарні науки. А точні – втрачають набір. Освітяни пов’язують це зі складними вступними екзаменами. Зокрема – нарікають на ЗНО з математики.

“Технічні спеціальності, вони чому й користуються держпідтримкою, бо них менше абітурієнти обирають. Можливо, складно здавати ЗНО, але по технічним спеціальностям дійсно є певний спад у попиті.”

Обсяг бюджету стане відомим вже 26 липня. Визначається він за кількістю бажаючих навчатися у певному виші на держзамовленні. Члени приймальних комісій вбачають у цьому неабияку загрозу для бюджетних місць у регіональних вишах.

“Вони просто не отримують жодного місця бюджетного замовлення, бо всі місця концентруються у столичних вишах. Тому система взагалі державного замовлення викликає таке двояке ставлення до неї.”

Нові правила з’явились і для магістрів. Для тих, хто не складав тест з іноземної мови або провалив його – організували спеціальну сесію. Пройде віна п’ятого листопада, і буде платною. Вступити за перездачею можна буде лише на контракт. Щоправда, поки не зрозуміло, як зараховуватимуть тих, хто вступатиме за цим тестом.

“Міністерство освіти і науки має надати додаткові роз’яснення щодо особливостей саме вступу за цією сесією, бо складно зрозуміти як вписати їх у наявний навчальний процес.”

Принести оригінали документів на бюджетні місця абітурієнти зможуть впродовж п’яти днів після публікації рейтингів. Закриється прийом першого серпня, у той же день стануть відомі і контрактні місця.