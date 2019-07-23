45 покрівель вже капітально відремонтували цього року у Дніпрі

Лишилося оновити ще 5. Роботи, обіцяють у мерії, виконають до настання холодів. На них з бюджету міста витратять близько ста шістдесяти мільйонів гривень. Аби добитися до себе такої уваги, мешканцям будинків довелося проявити чималу наполегливість.

Будинок по Гулі Корольової, 5 зведений у середині минулого століття. Й з того моменту дах жодного разу не міняли. Через тріщини від затікання води страждали мешканці квартир на верхніх поверхах. Тож, зрештою будинок дочекався капітального ремонту покрівлі. Жорстку покрівлю замінили на більш як тисячі квадратних метрах. Дах утеплили й зробили водостоки. Роботи коштували бюджету п’ять мільйонів гривень. Місцеві мешканці, хоча й раді ремонту, водночас вражені його кошторисом. По проспекту Калнишевського, 45 виконали капітальний ремонт зовсім іншого типу покрівлі – так званої м’якої. Аби домогтися того, у місцевого активіста вистачило енергії добитися прийому міського голови. Доки тривали поневіряння, дощі заливали під’їзди та навіть пошкодили електричні мережі. Зрештою, минулого року виділили кошти та зробили проєкт. А цьогоріч покрівлю капітально відремонтували. Зняли старий рубероїд, оновили водовідливи, зробили стяжку. Й уклали новий єврорубероїд у два шари. Гарантія від підрядника три роки. Такий дах потребує обережного до себе ставлення, каже підрядник. Але за умови дотримання умов експлуатації – витримає кілька десятків років.