Сім футів під кілем або – як стати піратом 

25.07.2019 17:50

З самого ранку через Дніпро почали курсувати обіцяні міським головою безкоштовні річкові таксі. Один з катерів – “Чорний Роджер” – окрім швидкого перетину водної артерії може запропонувати справжню піратську атмосферу.

Йо-хо-хо та пляшечках рому! Знайомтесь, це Чорний Роджер. І він з сьогоднішнього ранку вже почав перевозити мешканців Дніпра з одного берега на інший. На такому кораблі не можливо себе не уявити героєм фільму “Пірати Карибського Моря”.

Утім, щоб безкоштовно отримати порцію піратської атмосфери  необхідно вистояти чималу чергу. Ось така довжелезна  ще з сьомої години ранку вишикувалась на лівому березі. У деяких пасажирів геть зникає настрій.

За один рейс катер перевозить пів сотні городян. Брати більше на борт  не дозволяє техніка безпеки. Керує ж “Чорним Роджером”, звісно, не морський вовк, однак, доволі досвідчений капітан Максим.

Чоловік розповідає: за штурвалом вже п’ять років. І така робота йому до вподоби. Мовляв, що ще потрібно  свіже повітря та жодних заторів.

Більшість пасажирів у захваті. Піратська тематика дніпрянам до душі. Шуткують  чого справді не вистачає  так це піратського рому.

Курсує ж “Чорний Роджер” разом зі своєю “колегою” “Княгинею Ольгою” з сьомої ранку до восьмої вечора. У години пік інтервал руху складає п’ятнадцять хвилин. Вдень — пів години.

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