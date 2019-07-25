Сім футів під кілем або – як стати піратом 

З самого ранку через Дніпро почали курсувати обіцяні міським головою безкоштовні річкові таксі. Один з катерів – “Чорний Роджер” – окрім швидкого перетину водної артерії може запропонувати справжню піратську атмосферу.

Йо-хо-хо та пляшечках рому! Знайомтесь, це Чорний Роджер. І він з сьогоднішнього ранку вже почав перевозити мешканців Дніпра з одного берега на інший. На такому кораблі не можливо себе не уявити героєм фільму “Пірати Карибського Моря”.

Утім, щоб безкоштовно отримати порцію піратської атмосфери – необхідно вистояти чималу чергу. Ось така довжелезна – ще з сьомої години ранку вишикувалась на лівому березі. У деяких пасажирів геть зникає настрій.

За один рейс катер перевозить пів сотні городян. Брати більше на борт – не дозволяє техніка безпеки. Керує ж “Чорним Роджером”, звісно, не морський вовк, однак, доволі досвідчений капітан Максим.

Чоловік розповідає: за штурвалом вже п’ять років. І така робота йому до вподоби. Мовляв, що ще потрібно – свіже повітря та жодних заторів.

Більшість пасажирів у захваті. Піратська тематика дніпрянам до душі. Шуткують – чого справді не вистачає – так це піратського рому.

Курсує ж “Чорний Роджер” разом зі своєю “колегою” “Княгинею Ольгою” з сьомої ранку до восьмої вечора. У години пік інтервал руху складає п’ятнадцять хвилин. Вдень — пів години.