Обійти затори можна і пішки через міст

Однак, тепер – за новими правилами. Декілька днів тому на Центральному мосту з’явилися нові знаки. Відтепер рух пішки та на будь-якому транспортному засобі обмежений пішохідною зоною. Проїжджою частиною пересуватись заборонено. За дотриманням правил вже слідкують правоохоронці

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