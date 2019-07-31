На Дніпропетровщині стартує сезон полювання

31.07.2019 18:59

Третього серпня на Дніпропетровщині стартує сезон полювання. Та є ризик, що почнеться він не для усіх.Петриківські мисливці досі не мають дозволу на відстріл дичини. Все через земельний скандал. Рішенням облради майже половину угідь петриківських мисливців віддали в оренду Кам’янському лісництву. І полювати там забороняється. На знак протесту люди зібрались під стінами обласного департаменту екології. Там побували й наші кореспонденти.

Десятки розлючених мисливців – під стінами департаменту екології. Вимога лише одна – мати право на полювання. Деякі з мисливців налаштовані дуже агресивно. Та буквально через десять хвилин нас до себе запросив директор департаменту екології та пояснив ситуацію. Тобто, аби отримати дозвіл на полювання Петриківським чиновникам потрібно погодитися з новим земельним розподілом. Голова об’єднання мисливців впевнений – почати сезон вчасно – вдасться.

Правоохоронці ж нагадують – для законного полювання мисливець повинен мати при собі наступне. Загалом на території Дніпропетровської області офіційно зареєстровано двадцять шість тисяч мисливців.

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