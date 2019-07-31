Автоматні черги, заручники та бунт зі справжнісінькими вибухами

У Кам’янському підрозділи силовиків, поліції та надзвичайників провели масштабні антитерористичні навчання.За легендою, засуджені захопили особовий склад в’язниці й вимагають викуп в обмін на життя умовних заручників. Силовики реагують негайно. Вони оточують будівлю та – поверх за поверхом – починають зачистку. Декілька секунд – і умовні злочинці заарештовані. Але десятки засуджених, за сценарієм, забарикадувалися у промисловій будівлі в’язниці.

Приміщення штурмують загони КОРДу. Роль злочинців також грають силовики, але своїх колег не шкодують. З рештою силовики знешкоджують злочинців.

Командир одного з підрозділів підсумовує: навчання розкрили мінуси комунікації між підрозділами. У майбутньому обіцяють зробити висновки.

Подібні масштабні навчання проводяться вперше. Участь у них взяли зо три сотні чоловік. Організатори підкреслюють: нашим ворогам вигідно дестабілізувати ситуацію у країні. І одне з місць, куди вони можуть вдарити – саме в’язниця. У майбутньому такі навчання обіцяють проводити частіше, аби безпека країни та її громадян була завжди на високому рівні.